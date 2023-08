Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte di Fernando Villavicencio

“Di fronte alla sofferenza causata da una violenza ingiustificabile, che condanna con tutte le sue forze, il Santo Padre invita tutti i cittadini e le forze politiche ad unirsi in uno sforzo comune in favore della pace”. È quanto scrive il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, nel telegramma in spagnolo inviato a nome del Papa all’arcivescovo di Quito, mons. Alfredo José Espinoza Mateus, per la morte di Fernando Villavicencio, giornalista e candidato alla presidenza dell’Ecuador, ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio elettorale.