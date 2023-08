“Farai servizio insieme a persone con fragilità mentale, una esperienza di condivisione, conoscenza e scambio con altri giovani, un incontro con momenti di condivisione con la comunità locale e alcune famiglie, viaggio tra cultura, storia e religione”. Così la Caritas Tarvisina ha promosso il campo estivo in Serbia per giovani tra i 18 e i 28 anni. Dal 17 al 24 agosto, per una settimana, saranno ospiti della Caritas di Valjevo, ad un centinaio di chilometri a sud-ovest di Belgrado.