Diocesi: Chieti-Vasto, il 2 settembre convegno “Le lettere pastorali dell’arcivescovo e l’esperienza sinodale nella nostra Chiesa”

“Le lettere pastorali dell’arcivescovo e l’esperienza sinodale nella nostra Chiesa diocesana”. Sarà questo il tema del convegno diocesano in programma sabato 2 settembre, dalle 15.30, presso la parrocchia San Martino vescovo a Chieti Scalo.

Nel presentare l’appuntamento, l’arcivescovo Bruno Forte ha parlato di un “evento nel quale le diverse componenti della realtà diocesana si ritrovano per fare il punto del cammino comune e rilanciare l’azione pastorale della nostra Chiesa locale al servizio dell’evangelizzazione e della testimonianza della carità”. “Ciascuno di coloro che saranno chiamati a partecipare al convegno – ha spiegato – dovrà farsi carico di un triplice compito: far memoria del cammino fatto, mettendosi il più possibile in ascolto di quanti hanno camminato insieme nel settore cui darà voce; vivere un’autentica esperienza di sinodalità, nello scambio delle idee e nella condivisione della fede e della carità; impegnarsi ad attuare e a promuovere l’attuazione di quanto il Convegno deciderà e l’arcivescovo sintetizzerà nelle sue linee conclusive”.

Il convegno sarà preceduto, nella serata di venerdì 1° settembre, da incontri preparatori sul territorio (ore 18) nel corso dei quali si darà lettura della prefazione e postfazione del libro “Lettere al popolo di Dio”. Per le zone di Chieti, Chieti Scalo, Scafa e Francavilla al Mare l’appuntamento, coordinato da don Gilberto Ruzzi, sarà nella parrocchia Santi XII Apostoli di Chieti Scalo; per le zone di Guardiagrele, Casoli, Fossacesia-Casalbordino e Atessa, l’incontro, coordinato da don Giuseppe Schieda, si terrà al centro pastorale di Fossacesia; per le zone di Vasto e Gissi, infine, il ritrovo sarà nella parrocchia San Marco a Vasto, coordinato da don Nicola Florio.