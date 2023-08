Spiritualità: Frati minori cappuccini liguri, da domani a Savona “Hotspot”. Una settimana di “vita fraterna” per giovani

“Sei in rete?”. È la domanda che i Frati minori cappuccini liguri rivolgono ai ragazzi e giovani dai 18 ai 30 anni invitandoli all’iniziativa “Hotspot”. Domani, domenica 13 agosto, prenderà infatti il via una settimana di “vita fraterna” che proseguirà fino al 20 agosto presso il convento di via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta, a Savona.

“Hotspot” si svolgerà dopo la “Settimana di vita fraterna sulle orme di s. Francesco” (6-13 agosto) dedicata agli adulti sul tema “E se provassimo a guardarci con gli occhi di Dio?” e ispirata alle parole del compatrono d’Italia “Quanto l’uomo vale davanti a Dio tanto vale e non di più”.

Informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibile sul sito web cappucciniliguri.it.