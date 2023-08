Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, dal 28 agosto il Festival biblico “La Parola con gli atti degli Apostoli”

“La Parola con gli atti degli Apostoli. Un percorso alla scoperta della Comunità e della Missione”. Questo il tema del Festival biblico 2023 che prenderà il via lunedì 28 agosto nella diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. “Viviamo quest’anno – ha spiegato il referente del progetto ‘In ascolto della tua Parola’, don Alessandro Biancalani – un rinnovato momento di incontro con la Parola di Dio ed in particolare con il Libro degli Atti. Un’esperienza quella della ‘Tre giorni biblica’ ormai divenuta un classico e che da quest’anno si amplia come ‘Festival biblico’ con le due serate di Pontremoli e di Avenza. Un motivo in più per partecipare ed insieme, in questo percorso sinodale, condividere esperienze ed approfondimenti”.

Il 28 agosto, alle 21 presso piazza del Duomo a Pontremoli, è in programma “Parola e Arte – I segni dell’annuncio. Arte e storia di un lungo viaggio” con l’intervento di Paolo Lapi e Roberto Ghelfi. La sera successiva, presso Casa Pellini ad Avenza, si terrà “Dentro le parole – La parola nel nostro oggi: testimonianze e voci in dialogo”; dalle 21, moderati da Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, si confronteranno autorità civili ed esperti del mondo della comunicazione. Da venerdì 1° settembre, poi, la “Tre giorni biblica”: si inizia alle 15 nella chiesa Maria Ss. Mediatrice di Avenza con l’approfondimento di Chiara Mariotti su “I luoghi e i tempi della missione”. Sabato 2, sempre nella chiesa Maria Ss. Mediatrice di Avenza, dalle 9, incontro di formazione con Matteo Crimella dedicato a “La missione negli Atti degli Apostoli” e rivolto in particolare a sacerdoti, diaconi e catechisti. Nel pomeriggio, dalle 15, sarà Simone Giovannella a proporre l’approfondimento su “I volti e le vite della missione”; interverrà anche Matteo Crimella che parlerà di “Barnaba, un personaggio minore, ma esemplare”. Chiusura nel pomeriggio di domenica 3, dalle 15 presso la chiesa Maria Ausiliatrice di Filanda ad Aulla, con l’approfondimento a cura di Alessandro Biancalani su “Le idee e le parole della missione”.