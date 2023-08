Festa dell’Assunta: Casale Monferrato, martedì il vescovo Sacchi presiede la messa al santuario di Crea

La comunità ecclesiale di Casale Monferrato si ritroverà martedì 15 agosto al Sacro Monte di Crea per la solennità dell’Assunzione in cielo di Maria Vergine, festa patronale del santuario. Alle 10, il vescovo Gianni Sacchi presiederà la celebrazione eucaristica sul piazzale del santuario. Al termine la statua della Madonna sarà portata in processione attorno al Sacro Monte. Durante la giornata verranno celebrate messe anche alle 7, alle 11 e alle 17, mentre alle 16.30 verranno recitati i secondi vespri. Alle 18, al termine della messa, il musicista Edoardo Deambrogio proporrà una “meditazione musicale” dal titolo “Celesti armonie” eseguendo allo storico organo Gandini-Mentasti composizioni di Buxteude, Fischer, Marcello, Haendel, Guilmant, Gounod, Quirici e Corsi.

Martedì 14, alle 17, in santuario verrà celebrata la messa vigilare della solennità e alle 18 vi saranno i primi vespri nella solennità di Maria assunta in cielo.

Come di consueto, in occasione della festa dell’Assunta i fedeli che, confessati e comunicati, visiteranno devotamente il santuario recitando il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Credo secondo le intenzioni del Papa, acquisteranno l’indulgenza plenaria.

Nella basilica del santuario, fino al 15 agosto, è possibile visitare la mostra itinerante dedicata a mons. Luigi Novarese, nel decennale della beatificazione.