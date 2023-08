Diocesi: Belluno-Feltre, ad inizio settembre convegno residenziale “La bellezza dell’educazione” per insegnanti di religione

“La bellezza dell’educazione”. Sarà questo il tema del convegno annuale per gli insegnanti di religione cattolica promosso dall’Ufficio di Pastorale della educazione e della scuola della diocesi di Belluno-Felte in collaborazione con l’Istituto superiore di scienze religiose Giovanni Paolo I. L’iniziativa formativa, in programma il 4 e 5 settembre presso il Centro Papa Luciani di Santa Giustina, si aprirà con le relazioni di Barbara Pandolfi, docente di Teologia sistematica all’Istituto superiore di Scienze religiose della Toscana, e di padre Andrea Dall’Asta, gesuita esperto del rapporto tra arte, architettura e liturgia. La prima, spiegano dalla diocesi, svilupperà alcune icone bibliche per interpretare la bellezza del cammino verso se stessi; il secondo, invece, offrirà una riflessione dal titolo “Dove abita Dio: le dimore del divino tra Atene, Roma e Gerusalemme”.

Nella seconda giornata Cecilia Magoga, pedagogista e docente dell’Issr Giovanni Paolo I, si soffermerà su “Educare: bella sfida!”, mentre Leopoldo Sandonà, docente presso l’Issr di Vicenza ed esperto in bioetica, coinvolgerà i partecipanti nella riflessione riguardante le sfide etiche della tecnologia tra bioetica e intelligenza artificiale, nel mondo iperconnesso. Ai momenti frontali seguiranno attività di gruppo e laboratoriali. Il filo rosso della bellezza attraverserà quindi l’ambito biblico, artistico, pedagogico, etico.

Inoltre, Maria Elena e Nicola Barchet di Sedico presenteranno la mostra “Nessuno escluso” – allestita nei locali del Centro – mentre alcune classi dell’Istituto canossiano di Feltre presenteranno il lavoro sulla Bellezza realizzato durante l’anno scolastico.