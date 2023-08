Diocesi: Crotone, con il Progetto Policoro selezione e borsa di studio per diventare animatore di comunità

“Il problema della disoccupazione giovanile nella nostra diocesi e della mancanza di lavoro, ogni anno costringe tanti giovani ad abbandonare la nostra terra per cercare altrove un futuro migliore. Come Chiesa, anche noi siamo responsabili e siamo chiamati, secondo le nostre possibilità, a offrire risposte concrete”. Questa la motivazione per la quale l’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina aderisce al Progetto Policoro per l’anno 2024 e indice, insieme con Inecoop, un bando per l’individuazione dell’animatore di comunità. Nel comunicato è evidenziato che “il Progetto Policoro è un’occasione che non possiamo sottovalutare”, perché “oltre a favorire stili cristiani di imprenditorialità giovanile, permette ad un giovane della nostra diocesi una formazione seria sia a livello nazionale, che regionale che diocesano, e che potrebbe avere ricadute positive nella pastorale ordinaria”. Il bando è indirizzato alla ricerca di un giovane, di età compresa tra i 20 e i 32 anni, che si impegni nel Progetto per i prossimi 3 anni, “che abbia una esperienza ecclesiale, ma anche sociale e professionale, che manifesti conoscenza e interesse per il tema giovani e lavoro, abbia ottime capacità relazionali ed esperienze nell’animazione di gruppi giovanili e che sia disponibile a spostarsi per partecipare ai corsi di formazione (rimborso spese previsto), che sono requisito fondamentale per il mantenimento della borsa di studio”. Per ulteriori informazioni scrivere a diocesi.crotone@progettopolicoro.it.