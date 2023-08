Diocesi: Caritas Adria-Rovigo, dal 28 agosto apre la “Locanda della casa”

Il 27 agosto terminerà la propria attività la mensa dei poveri gestita dai Frati cappuccini che lasceranno definitivamente Rovigo. Dal giorno seguente, all’interno del Seminario diocesano, inizierà ad essere operativa la “Locanda della casa” per non far mancare – come ha spiegato il direttore della Caritas diocesana, Davide Girotto – “un servizio importante verso la nostra società e per il nostro territorio”. Il vescovo Pierantonio Pavanello – ha proseguito – “ci ha proposto di costruire questa mensa all’interno del progetto e della struttura denominata ‘casa della diocesi’. Una casa che non si chiude ma si apre a tutti, soprattutto a partire dai più fragili. È da qui che parte l’idea di una Caritas più sbilanciata verso il territorio”. Così, ha concluso Girotto, “dal 28 di agosto la mensa che prima era dei frati si trasferirà nello spazio del Seminario diocesano, sarà un primo luogo provvisorio in attesa dell’apertura della struttura che ospiterà ufficialmente la ‘Locanda della casa’”.