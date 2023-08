Giovani: Loreto, dal 28 al 31 agosto “Noi siamo”, il secondo Raduno di fraternità

Il countdown è partito: manca sempre meno al 2° Raduno di fraternità, la community di giovani nata dall’esperienza di fede nell’oratorio di don Alberto Ravagnani, che anche quest’anno si radunerà dal 28 al 31 agosto a Loreto, sul tema “Noi siamo”. Già confermati oltre 300 giovani (numeri raddoppiati rispetto lo scorso anno), tra i 16 e i 26 anni, provenienti da tutta Italia. Il programma previsto – si legge in una nota – è ricco di momenti che spaziano dalle catechesi, alle condivisioni, da momenti di preghiera alle celebrazioni fino alle serate e momenti di divertimento. L’evento è anche l’occasione per i ragazzi di incontrare e confrontarsi con volti noti del panorama cristiano che li accompagneranno nei quattro giorni che vivranno. Tra i primi ospiti confermati: fra Mirko Mazzocato responsabile del Sog (Servizio orientamento giovani); Alessandro e Francesca de ‘Reale’ che animeranno l’adorazione eucaristica serale in basilica superiore; Arturo Mariani e ovviamente don Alberto Ravagnani. È già confermata infatti anche la presenza di mons. Franco Agnesi, vescovo ausiliare della diocesi di Milano, che presiederà la messa del 29 agosto alle 18.30, del card. Augusto Paolo Lojudice e di mons. Fabio Dal Cin, che presiederanno rispettivamente la messa delle 18.30 il 30 agosto e delle 11 il 31 agosto.