Rai Uno: “In cammino con coraggio”, domani uno speciale sulla Gmg di Lisbona

Non è stata solo una bella esperienza. Non si è trattato solamente di una gita a Lisbona a sfondo religioso. Non è bastato dire “è stato bello esserci”. Sono state tante le domande che ragazze e ragazzi da ogni parte di Italia e da ogni angolo del mondo, anche il più remoto, hanno messo nei loro zaini e hanno portato a Lisbona, davanti a Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della gioventù tenutasi nella capitale portoghese dall’1 al 6 agosto. “In cammino con coraggio” è lo speciale di “Giubileo 2025. Pellegrini di speranza” che Rai Vaticano dedica alla 37ª Gmg in onda su Rai1 domenica 13 agosto alle 1.10, dopo lo speciale Tg1. Domande, attese, speranze. Oltre un milione e mezzo di giovani a Lisbona, ha condiviso dubbi, paure, silenzi ma anche gioie, progetti, voglia di fare, di essere protagonisti e artefici del proprio futuro.