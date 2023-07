Incendio in Rsa a Milano: Comunità di Sant’Egidio, “dolore per i morti. Ripensare le grandi strutture e dare dignità agli anziani”

Con “profondo dolore” la Comunità di Sant’Egidio di Milano esprime “cordoglio per la morte delle sei persone ospiti della Rsa Casa Coniugi del quartiere Corvetto a Milano e vicinanza ai loro familiari”.

“Dopo il tributo pesante pagato per il Covid si aggiunge questa tragedia, che vede ancora una volta coinvolti gli anziani più fragili – denuncia la Comunità di Sant’Egidio di Milano -. La Comunità auspica che questo grave episodio sia occasione di un ripensamento delle grandi strutture per anziani perché si trasformino in ambienti a misura di persona e che la società tutta si impegni per dare dignità all’età anziana”.

Questa sera la Comunità di Sant’Egidio, che assiste da anni gli anziani del quartiere Corvetto a casa e nelle Rsa, si riunisce in preghiera, alle 21, nella sede di via dei Cinquecento 7 per ricordare le vittime dell’incendio e pregare per tutte le persone coinvolte.