Decreto flussi: Forti (Caritas italiana), “preludio per l’implementazione di politiche più attente alla dignità delle persone”

“In un momento nel quale l’immigrazione torna al centro del dibattito pubblico europeo, con le controverse posizioni di alcuni paesi dell’Unione espresse nel corso dell’ultimo Consiglio, l’approvazione da parte del Governo italiano di un decreto flussi da oltre 400 mila posti in tre anni, è certamente un passo importante verso una nuova politica delle migrazioni”. Lo dichiara Oliviero Forti, responsabile delle politiche migratorie e protezione internazionale per Caritas italiana. “È infatti fondamentale incoraggiare l’immigrazione legale e rispondere al fabbisogno del mercato del lavoro, senza dimenticare, però, i tanti altri migranti che hanno bisogno comunque di un accesso sicuro all’Unione europea. L’auspicio è che questo decreto sia il preludio per l’implementazione di politiche sempre più attente alla dignità delle persone”.