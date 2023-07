Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani primo incontro formativo per i referenti parrocchiali del Sovvenire

È in programma per la mattinata di domani, sabato 8 luglio, a Massa, il primo incontro formativo per referenti parrocchiali del Sovvenire, dedicato al sostentamento economico della Chiesa cattolica, cui parteciperà anche il vescovo Mario Vaccari. I lavori, ospitati dalle 10 presso la Curia vescovile, saranno introdotti da Dino Eschini, incaricato del Sovvenire per la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Interverrà poi Letizia Franchellucci, addetta allo Sviluppo dei Progetti nel territorio organizzato dalla Cei, che illustrerà l’importanza della libera scelta per la firma 8×1000 e delle offerte liberali necessarie per il sostegno economico ai sacerdoti.