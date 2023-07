Diocesi: L’Aquila, per l’Anno della Misericordia domani dalla Marsica duecento pellegrini a Collemaggio

Domani 8 luglio, circa duecento pellegrini partiranno da Avezzano in pellegrinaggio verso L’Aquila in occasione dell’Anno della Misericordia. Lo rende noto l’arcidiocesi aquilana. La partenza avverrà da piazza Matteotti in Avezzano, alle 8,30. L’arrivo previsto nella basilica di S. Maria di Collemaggio è alle ore 10. Dopo la preghiera giubilare e le confessioni, alle 11 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giovanni Massaro e concelebrata dal vescovo ausiliare dell’Aquila Antonio D’Angelo e dai sacerdoti marsicani. Dopo il pranzo, alle 15, i fedeli si recheranno a Fossa per la visita alla chiesa di Santa Maria ad Cryptas. Il rientro ad Avezzano è previsto in serata. L’ufficio pellegrinaggi di Avezzano, guidato da don Nunzio D’Orazio, ha voluto così offrire ai fedeli marsicani la possibilità di lucrare, nell’Anno della Misericordia, l’Indulgenza plenaria della Perdonanza Celestiniana, concessa nel 1294 da Papa Celestino V alla città dell’Aquila nel giorno del Martirio di San Giovanni Battista di ogni anno e che papa Francesco ha esteso per un anno intero.