Diocesi: Avezzano, domani pellegrinaggio giubilare alla basilica di Collemaggio a L’Aquila con il vescovo Massaro

Si svolgerà domani, sabato 8 luglio, il pellegrinaggio giubilare della diocesi di Avezzano alla basilica di Collemaggio a L’Aquila, in occasione dell’Anno della misericordia. L’arrivo presso la basilica di Collemaggio è previsto per le 10; ci sarà tempo per la preghiera giubilare e le confessioni. Alle 11, il vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, presiederà la celebrazione eucaristica. Dopo il pranzo insieme, alle 15, la visita all’antica chiesa di Santa Maria ad Cryptas a Fossa. Il rientro ad Avezzano è previsto in serata.

Al pellegrinaggio, informano dalla diocesi, parteciperanno oltre 150 persone che avranno occasione di attraversare la Porta Santa di Collemaggio e lucrare l’Indulgenza plenaria della Perdonanza Celestiniana, concessa nel 1294 da Papa Celestino V alla città dell’Aquila nel giorno del Martirio di San Giovanni Battista (29 agosto) di ogni anno e che Papa Francesco ha esteso a tutto questo anno.