Diocesi: Como, stasera all’oratorio di Maccio a Villa Guardia la testimonianza di padre Boyko, rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli

Stasera, alle ore 21, padre Ihor Boyko, rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli, sarà ospite dell’oratorio di Maccio a Villa Guardia, nella diocesi di Como, per offrire la sua testimonianza all’interno di un incontro pubblico organizzato in oratorio.

“Padre Ihor è il referente e la guida sicura che permette alle missioni umanitarie, che, da più di un anno, partono dalla parrocchia di Maccio e dalla parrocchia di Rebbio, guidate da un gruppo di volontari, di raggiungere le due città di Kharkiv e Kherson e le comunità circostanti a cui vengono portati aiuti umanitari”, spiega al “Settimanale” della diocesi di Como Giambattista Mosa, coordinatore di “Frontiere di pace”. “In un anno le missioni umanitarie che partono dal comasco hanno trasportato fino a Kharkiv e Kherson, con la mediazione di padre Ihor, almeno 60 tonnellate di cibo, vestiti e medicinali. Incontriamo padre Ihor per parlare della situazione sul campo in Ucraina, per programmare le nuove missioni e nuovi progetti anche di ricostruzione, per coinvolgere le comunità locali che con immensa generosità, fino ad oggi si sono alleate con le vittime della guerra e per incontrare, tramite padre Ihor Boyko, la Chiesa sorella greco cattolica con la quale la comunità ecclesiale di Como e la Caritas diocesana hanno stretto amicizia e collaborazione”, conclude Mosa.