Università Cattolica: il 10 luglio presentazione on line del nuovo corso in biotecnologia applicata alla medicina rigenerativa

Si chiama “Innovations in Biotechnology applied to regenerative medicine” il nuovo corso di laurea magistrale interfacoltà della Facoltà di Medicina e chirurgia e della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università Cattolica, interamente in lingua inglese, che verrà presentato lunedì 10 luglio alle 18 in un incontro on line, nell’ambito di un talk con la professoressa Ornella Parolini, ordinario di Biologia applicata e coordinatrice del corso.

Parolini, anche coordinatrice del corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la medicina personalizzata, dialogherà con Giovanni Delli Carpini, ex studente e ora dottorando in Medicina sperimentale e traslazionale, sulle numerose opportunità di carriera che si aprono nel panorama delle Biotecnologie con applicazione nel settore della Medicina personalizzata e rigenerativa, sugli sbocchi professionali nell’ambito della ricerca scientifica nel mondo accademico, ospedaliero e industriale e all’interno delle istituzioni incaricate di garantire la conformità normativa e la regolamentazione.

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi online.