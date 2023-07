Diocesi: Verona, domani veglia missionaria presieduta d’invio da mons. Pompili

Domani, giovedì 6 luglio, il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, presiederà l’invio in missione di due coppie di sposi veronesi. La celebrazione della veglia sarà nella chiesa parrocchiale di Bosco Chiesanuova alle 20.45, essendo le due coppie di quel vicariato.

A partire saranno Flora Massari e Giulio Leso, diretti nella diocesi di Bafatá in Guinea Bissau (dove già operano don Andrea Mattuzzi, don Jacopo Campagnari, don Lucio Brentegani e Francesca Brunelli) e Chiara Campara e Carlo Alberto Manzata, che andranno a Namahaca nella diocesi di Nacala in Mozambico (dove già operano don Fabio Gastaldelli e don Francesco Castagna).