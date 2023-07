Società: Onu, al via campagna di comunicazione per una rinnovata ambizione e azione globale a favore degli Obiettivi di sviluppo sostenibile

Le Nazioni Unite avviano oggi una campagna di comunicazione per mobilitarsi a favore degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), la tabella di marcia per le persone e il pianeta adottata dai leader mondiali nel 2015. In vista dell’importante vertice delle Nazioni Unite di settembre, la campagna mira ad amplificare l’urgente richiesta di nuove azioni ambiziose, a presentare gli Obiettivi come il programma per il progresso sostenibile a livello globale e a galvanizzare l’opinione pubblica mondiale intorno a questa agenda condivisa per il nostro futuro comune.

A metà strada verso la scadenza del 2030, la promessa degli Sdg è in pericolo. Per la prima volta da decenni, i progressi dello sviluppo si stanno invertendo sotto l’impatto combinato di disastri climatici, conflitti, recessione economica ed effetti Covid-19 persistenti.

Il vertice sugli Sdg del 2023 riunirà i leader mondiali presso la sede delle Nazioni Unite a New York il 18 e il 19 settembre per riaffermare i loro impegni collettivi nei confronti degli Obiettivi e la promessa di non lasciare indietro nessuno. Questo vertice è un momento decisivo per rimettere urgentemente il mondo sulla strada del raggiungimento degli Sdg.

A partire da oggi, con un’importante attivazione digitale su tutte le piattaforme e in tutti i Paesi del mondo, la campagna delle Nazioni Unite mira a rianimare la conversazione sugli Obiettivi.

“Vogliamo che tutti si schierino a favore degli Sdg – ha dichiarato Nanette Braun, direttrice delle campagne del Dipartimento delle Nazioni Unite per le comunicazioni globali -. La nostra speranza è che i decisori politici e i singoli cittadini si sentano ispirati a partecipare alla conversazione e a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi con nuova determinazione e ambizione”.

Basandosi sul marchio dei colori degli Sdg, la campagna utilizza un nuovo sistema visivo dinamico per la sua messaggistica al fine di creare slancio, sensibilizzare e mobilitare un’azione accelerata per gli Sdg.

Una componente fondamentale della campagna è l’invito ai singoli cittadini ad agire per gli Sdg attraverso l’iniziativa ActNow delle Nazioni Unite per tutti i 17 Obiettivi. Dall’uso dei trasporti pubblici alla raccolta di fondi per le scuole o alla difesa dell’uguaglianza, la piattaforma elenca i passi che ognuno può compiere per accelerare il progresso degli Sdg e creare vite migliori in un pianeta più sano per tutti.

Un gruppo selezionato di influencer di alto profilo, il Circle of Supporters, galvanizzerà le proprie comunità a intraprendere azioni individuali sugli Sdg e a far capire ai decisori politici l’urgenza di agire ora.