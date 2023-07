Ambiente: Croce rossa, riparte la campagna #EffettoTerra con lo slogan “In gioco ci sei tu”

Parte la campagna della Croce rossa italiana (Cri) #EffettoTerra. La campagna quadriennale è stata lanciata due anni fa con l’obiettivo di sensibilizzare volontari e cittadini sul tema della riduzione dell’impatto ambientale.

“Con il rilancio della campagna Effetto Terra – dichiara il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro – ci impegniamo ad essere in prima linea anche nell’informare la popolazione rispetto alle cause di questi fenomeni estremi, alle azioni possibili di mitigazione e adattamento, invitando i destinatari del nostro messaggio a prendere consapevolezza del legame tra le scelte individuali e collettive e la crisi climatica in atto e agire di conseguenza”.

“Ecco perché lo slogan di questa nuova fase della campagna Effetto Terra sarà ‘In gioco ci sei tu’. Il messaggio che vogliamo lanciare è non soltanto che individui e comunità possono essere protagonisti delle azioni di mitigazione e adattamento, ma che non mettersi in gioco ha conseguenze su ciascuno di noi, sulla nostra salute e sulla sicurezza nostra e dei nostri cari”, spiega Valastro.

Nei primi due anni la campagna si è sviluppata soprattutto con azioni di formazione e sensibilizzazione dei volontari attraverso la definizione della politica ambientale della Cri. In questa seconda fase la campagna realizzata dall’agenzia di comunicazione Rebold sarà veicolata su piattaforme digital, canali social e radio. Affronterà i tre macro-temi della mitigazione, adattamento e preparazione agli eventi estremi, sempre con la prospettiva che contraddistingue la Croce rossa, ovvero l’approccio umanitario e il nesso crisi climatica e salute.