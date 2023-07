Cinema: Giffoni Film Festival, “Indispensabili” il tema della 53ª edizione. 150 opere in concorso da 35 nazioni, 5 anteprime di cui 4 mondiali e 1 nazionale

(Foto: Giffoni Film Festival)

“Indispensabili” per la crescita delle comunità e per lo sviluppo dei territori, per innescare il cambiamento, far circolare idee, alimentare emozioni, condividere valori. È questo il tema della 53ª edizione del Giffoni Film Festival che ha scelto di iniziare il suo racconto nella cornice della Casina Vanvitelliana di Bacoli (Na), dove questa mattina è stato presentato il programma del festival, previsto dal 20 al 29 luglio. La Regione Campania è il principale partner di Giffoni, alla quale si aggiunge il sostegno del Ministero della Cultura.

Alla presenza di oltre 100 giffoner, il team ha illustrato le varie sezioni del programma. “Oggi scriviamo un’altra pagina che mette in evidenza ancora di più l’impegno che tutti noi dobbiamo promuovere per sostenere gli adolescenti in difficoltà – ha spiegato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi -. Voglio ricordare a tutti voi quel famoso testamento umano e morale che ci affidò nel 1982 Francois Truffaut. Quella frase scritta a mano ‘fra tutti i festival del cinema quello di Giffoni è il più necessario’, oggi irrompe dopo 41 anni in questo nostro incontro e nelle iniziative che si svilupperanno durante l’evento. Al necessario, aggiungiamo ‘Indispensabile’. Le cronache, le notizie, i fatti luttuosi e drammatici, ai quali assistiamo a volte impietriti e che coinvolgono sempre più spesso minori, ci spingono sempre di più a fornire strumenti di lettura, di condivisione a generazioni che vivono solo il loro piccolo mondo a volte turbato ma che devasta loro stessi e gli altri. Giffoni fa la sua parte da oltre mezzo secolo dove la luce, la bellezza, l’energia positiva che contamina tutti in queste generazioni è un forte antidoto alla noia, alle violenze inutili”.

Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni, analizza i dati: “Questa è una edizione coraggiosa e ambiziosa: 150 opere in concorso da 35 nazioni, compresa l’Italia, e 50 fuori concorso; 320mila persone – il pubblico atteso tra il 20 e il 29 luglio; 250 i giovani di Giffoni Impact! che incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura, imprenditoria, sport; 5 anteprime di cui 4 mondiali e 1 nazionale; 20 eventi speciali; 20 artisti musicali e 10 showcase live. E poi c’è il Village che comprenderà tantissime attività per le famiglie: dall’animazione, ai laboratori passando per il tanto atteso Giffoni Food Show; 30 innovatori nella sezione Dream Team; 18 progetti speciali con enti, associazioni e aziende; Oltre 40 protagonisti delle più importanti aziende italiane e internazionali. Prevediamo, inoltre, di raggiungere 600 milioni di potenziali contatti attraverso i media tradizionali e i social. Infine il numero più importante, quello che ci sta più a cuore. Dopo un grande lavoro di coordinamento, organizzazione e rivisitazione dei nostri spazi, quest’anno saranno 6.500 i giurati appartenenti alle sezioni provenienti da 22 nazioni. Si rinnova anche quest’anno il tradizionale rituale dell’ospitalità dei giurati italiani e stranieri nelle famiglie del territorio”.

“È sempre una grande emozione presentare una nuova edizione di Giffoni – dichiara Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience -. Io non posso far altro che dire a tutti che non vediamo l’ora di avervi con noi a Giffoni, dal 20 luglio. Non vediamo l’ora di accogliere le migliaia di giurati che parteciperanno a questa edizione, insieme alle loro famiglie. Indispensabili è il tema di quest’anno come lo sono i nostri ragazzi, pezzi unici di un sogno collettivo chiamato Giffoni”.