Scherma paralimpica: da domani gli azzurri impegnati a Varsavia per la Coppa del Mondo ed i punti per Parigi 2024

(foto Federscherma)

Inizia domani e finisce il 9 luglio a Varsavia la Coppa del Mondo di scherma paralimpica, che vedrà impegnati in pedana 15 azzurri a caccia di punti fondamentali per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’elenco dei convocati è stato stilato dal coordinatore del settore Dino Meglio e dai responsabili d’arma Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola, che faranno parte della delegazione italiana, alla quale si aggiungerà anche la fisioterapista Giulia Talluri.

Di seguito i nomi della squadra azzurra: Matteo Betti, Alessia Biagini, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Ionela Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Beatrice Vio Grandis. Saranno presenti anche gli autorizzati Matteo Addesso e Leonardo Rigo.

Programma:

Giovedì 6 luglio:

ore 9: sciabola femminile B (Julia Markowska, Rossana Pasquino)

ore 9: spada maschile A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini)

ore 13: spada maschile C (Leonardo Rigo)

ore 13: spada maschile B (Matteo Addesso, Michele Massa, Gianmarco Paolucci)

ore 13: sciabola femminile A (Andreea Ionela Mogos, Loredana Trigilia)

Venerdì 7 luglio:

ore 9: fioretto femminile A (Andreea Ionela Mogos, Loredana Trigilia)

ore 9: spada maschile A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini)

ore 13: fioretto femminile B (Alessia Biagini, Beatrice Vio Grandis)

ore 13: sciabola maschile A (Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi)

Sabato 8 luglio:

ore 9: fioretto maschile A (Matteo Betti, Emanuele Lambertini)

ore 9: spada femminile B (Alessia Biagini, Julia Markowska, Rossana Pasquino)

ore 13: fioretto maschile B (Matteo Addesso, Marco Cima, Michele Massa)

ore 13: fioretto maschile C (Leonardo Rigo)

Domenica 9 luglio:

ore 9: fioretto maschile a squadre (Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini, Michele Massa)