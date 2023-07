Famiglia e stili di vita: Acli, al via domani a Laterina Pergine Valdarno il nuovo ciclo di incontri sul territorio a partire da Amoris Laetitia e Laudato si’

Domani, giovedì 6 luglio, alle ore 17, a Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo, presso il Circolo Acli di Ponticino, in piazza Alcide Lazzeri, si terrà l’evento “Il lavoro per la famiglia e non la famiglia per il lavoro”, prima tappa del nuovo percorso sul territorio organizzato dal dipartimento “Famiglia e stili di vita” delle Acli nazionali in collaborazione, per questo appuntamento, con le Acli provinciali di Arezzo.

Dopo il successo del ciclo di seminari “Amoris Laetitia”, da cui è scaturito il volume “Il prisma della famiglia. Viaggio dentro e oltre l’Amoris Laetitia” con la prefazione del presidente della Cei, card. Zuppi, le Acli organizzano un nuovo itinerario di dieci tappe, che si svolgerà in tutta Italia da luglio 2023 a giugno 2024. Gli incontri terranno da sfondo e da ancoraggio valoriale sia l’enciclica Amoris Laetitia sia la Laudato Si’ di Papa Francesc.

“Il tema della famiglia e della sua unicità sarà affrontato insieme a quello della sostenibilità integrale, sociale, ambientale, economica, relazionale e lavorativa”, spiega una nota delle Acli. Proprio quest’ultima sarà al centro del dibattito della prima tappa in provincia di Arezzo. Il lavoro, infatti, “è un elemento fondamentale per la creazione e il mantenimento delle famiglie che non possono essere considerate solo un costo per la società, ma devono essere sostenute e riconosciute dalle istituzioni e dall’intero sistema produttivo per il loro valore sociale e culturale”.

Di questo si parlerà giovedì 6 luglio con Lidia Borzì, responsabile nazionale Acli per Famiglia e stili di vita, che introdurrà il tema e il senso dell’iniziativa. I saluti istituzionali saranno affidati a Jacopo Tassini, sindaco di Laterina Pergine Valdarno; Luigi Scatizzi, presidente provinciale delle Acli Arezzo; Roberto Poponcini, presidente del Circolo Acli di Ponticino. Interverranno nel dibattito Paolo Nepi, docente di Antropologia ed Etica filosofica presso l’Istituto superiore di scienze religiose “Beato Gregorio X”; Ciro Amato, direttore di Isvumi “Istituto sviluppo umano integrale”; Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale delle Acli con delega al Lavoro e al Terzo Settore; Lucia Tanti, vicesindaco del Comune di Arezzo e assessore alle Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola; Alessandra Chighine, assessore alle Politiche sociali e sanitarie, Cultura, Associazionismo del Comune di Laterina Pergine Valdarno; Paolo Peruzzi, direttore della cooperativa sociale Koinè. Le conclusioni sono affidate a Giorgio Silli, sottosegretario al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia. A seguire si svolgerà un momento conviviale e uno spettacolo di danza e musica.