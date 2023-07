Sicurezza: ad Algeri conclusa la seconda edizione del “Dialogo strategico italo-algerino”

Si è svolta ad Algeri il 2 e 3 luglio, la seconda edizione del “Dialogo strategico italo-algerino”, un meccanismo di consultazione tra i due Paesi sulle relazioni bilaterali e sulle tematiche politiche e di sicurezza globale. I lavori sono stato aperti dal ministro degli Affari esteri algerino Ahmed Attaf, co-presieduti dal Segretario generale della Farnesina ambasciatore Riccardo Guariglia. Nel corso dell’incontro sono state approfondite le iniziative di cooperazione bilaterale avviate nei settori della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata transnazionale, alla cyber-criminalità, al traffico di migranti, di droga e ai flussi finanziari illegalmente trasferiti all’estero. Sono state esaminate ulteriori azioni da avviare nei prossimi mesi per migliorare lo scambio informativo e costruire, attraverso la formazione, approcci condivisi per la prevenzione e il contrasto ai rischi alla sicurezza considerati prioritari. Questo quanto si legge sul sito della Polizia di stato, dove viene sottolineata l’importanza dei due accordi in atto per il rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e di terrorismo, al momento in negoziazione tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Direzione nazionale della sicurezza del Ministero dell’Interno algerino. Era presente all’incontro anche il Dipartimento della pubblica sicurezza con una delegazione guidata dal Sevizio relazioni internazionali dell’Ufficio di coordinamento e pianificazione Forze di Polizia e composta da rappresentanti della Direzione centrale della Polizia criminale, della Direzione centrale immigrazione e Polizia delle frontiere, della Direzione centrale per i servizi antidroga e del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni oltreché da un delegato della Guardia di finanza.