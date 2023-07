Ennio Morricone: Campus Biomedico, domani un concerto in suo onore a tre anni dalla scomparsa

Ennio Morricone e Roma sono ormai un binomio inscindibile. E la sua musica, legata a leggendarie pellicole, è parte delle nostre vite. A tre anni dalla morte, avvenuta nel Policlinico universitario Campus Biomedico, Fondazione Policlinico e Università Campus Biomedico di Roma celebrano il grande compositore e il suo talento con il “Tributo al maestro Ennio Morricone”, un concerto della Banda della Polizia di Stato con la partecipazione dell’Ensemble vocale “Le Div4s” composto da quattro donne soprano. Presenterà la serata la giornalista e conduttrice televisiva Paola Saluzzi. All’evento saranno presenti le massime autorità nazionali e locali, i famigliari del compositore e molti amici e collaboratori del maestro.

Le musiche immortali di Ennio Morricone saranno le protagoniste della serata che cade nell’anniversario della morte avvenuta il 6 luglio 2020. L’evento fa parte del programma di iniziative collegate al trentennale del Campus Bio-Medico con le quali si celebrano i traguardi raggiunti e si getta lo sguardo al futuro. Un percorso che da sempre mette al centro la cura e la formazione integrale della persona con il motto “La scienza per l’uomo”. Sullo sfondo di uno dei magici tramonti sul mare di Roma il concerto prenderà il via alle 20.30 nel piazzale centrale dell’ateneo, diretto da Maurizio Billi.

Il programma prevede musiche tratte da alcune delle più celebri colonne sonore cinematografiche composte dal maestro Morricone come “The Untouchables”, “Nuovo cinema paradiso”, “Marco Polo”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “Per un pugno di dollari”, “Le professionnel”, “Il clan dei siciliani”, “Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “Il deserto dei Tartari” e molti altri ancora.

L’evento vuole essere un inno al valore della terza età e un’occasione per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Policlinico e Università Campus Biomedico di Roma sulle patologie legate alla terza età, in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione generale.