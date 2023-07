Diocesi: Piazza Armerina, in visita la reliquia del velo di sant’Agata

Si svolgerà a Piazza Armerina la visita della reliquia del velo di sant’Agata. L’evento coincide con i festeggiamenti in occasione del 675° anniversario del ritrovamento dell’icona di Maria Ss. delle Vittorie, patrona della diocesi di Piazza Armerina.

Il programma prevede sabato 8 luglio l’accoglienza del velo alle 18 in piazza Garibaldi, con una processione lungo via Cavour fino alla cattedrale di Piazza Armerina, dove la reliquia verrà esposta. Alle 19 si terrà la messa presieduta da mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. Domenica 9 luglio i fedeli potranno venerare il velo dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 fino alla sua ripartenza. Ci sarà una messa alle 11 presieduta da don Alessio Maria Aira, amministratore parrocchiale della cattedrale di Piazza Armerina e una messa alle 18.30 presieduta da mons. Barbaro Scionti, parroco della cattedrale di Catania.