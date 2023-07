Pnrr e welfare: Forum Terzo settore e Openpolis, il 10 luglio a Roma la presentazione del report sull’avanzamento dei progetti

Il 10 luglio a Roma sarà presentato il report di Forum Terzo Settore e Openpolis che analizza lo stato dell’arte degli investimenti a favore delle persone fragili. L’incontro si svolgerà dalle ore 11 al Centro Congressi Roma Eventi (piazza della Pilotta 4, Roma) per fare il punto sullo stato di attuazione del Pnrr in riferimento al welfare. Il Pnrr contiene circa 60 misure che interessano anche il Terzo settore (pur prevedendone raramente il diretto coinvolgimento), per un totale di oltre 40 miliardi di euro stanziati. Di questi, poco più della metà sono già stati attribuiti per la realizzazione dei progetti. Il report si concentrerà in particolare su tre categorie fragili della popolazione, destinatarie di misure specifiche del Pnrr: gli anziani non autosufficienti, le persone con disabilità e i senza fissa dimora. Indagherà quanti sono i fondi previsti e quelli effettivamente attribuiti, i territori più finanziati e le modalità di assegnazione. “Siamo preoccupati per l’impatto che i ritardi e le modifiche al Pnrr, ad oggi ancora non note, potranno avere sulla realizzazione delle misure di welfare. Ci auguriamo che il lavoro di monitoraggio che stiamo portando avanti con Openpolis possa servire a far sì che il governo corregga i malfunzionamenti che da più parti si registrano e riesca a garantire buoni risultati da questi investimenti così importanti per lo sviluppo socio-economico del Paese”, ha dichiarato Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore. “Questo report certifica ancora una volta le criticità riscontrate nel nostro Paese in questi primi 2 anni”, ha commentato Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale di Openpolis, “vale a dire le difficoltà delle pubbliche amministrazioni nel ‘mettere a terra’ gli interventi ma anche nella capacità di presentare progetti in grado di accedere ai finanziamenti. Chiediamo che vengano resi pubblici tutti i dati di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti, per verificare cosa sta andando avanti e capire se si stanno perseguendo gli obiettivi in grado di far cambiare passo al Paese”. Interverranno, tra gli altri, Marco Iezzi (dirigente del Servizio di coordinamento delle attività di gestione – Unità di Missione Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei ministri); Paolo Onelli (direttore generale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali); Vanessa Pallucchi (portavoce del Forum Terzo Settore); Vincenzo Smaldore (responsabile editoriale di Openpolis); Domenico Pantaleo (presidente dell’Auser); Vincenzo Falabella (presidente della Fish) e Agnese Ciulla (responsabile di Fio.Psd per i rapporti con Enti locali e Regioni). Sarà disponibile la diretta streaming sul canale YouTube del Forum Terzo Settore e sulla pagina Fb dell’evento.