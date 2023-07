Comunicazione: Med, dall’11 al 13 luglio a Modena la Summer school “Educare al Metaverso, educare nel Metaverso”. Collaborazione col Copercom

Potrà godere anche della collaborazione con il Coordinamento delle associazioni per la comunicazione (Copercom) la XXXII edizione della Summer school in programma dall’11 al 13 luglio a Modena, per iniziativa dal Med, sul tema “Educare al Metaverso, educare nel Metaverso. Rischi e opportunità pedagogiche dell’immersività”. “La collaborazione del Copercom con l’Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione – spiega il presidente, Stefano Di Battista – è per una più ampia diffusione e partecipazione all’evento, come da mandato del Coordinamento stesso”.

I lavori della Summer school – evento rivolto a docenti, educatori, ricercatori, operatori dei media – si apriranno nella mattinata di martedì prossimo con i saluti istituzionali di Gianna Cappello (presidente del Med), Vincenzo Corrado (direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei), don Paolo Biolchini (delegato dell’arcivescovo di Modena-Nonantola), Stefano Di Battista, Federico Covili (presidente del Centro culturale “F.L. Ferrari”). In programma poi laboratori operativi, masterclass, sessioni plenarie e parallele per “esplorare il Metaverso in chiave media educativa”.

“Un nuovo termine si sta facendo strada nel mondo dell’educazione, a cavallo tra ricerca tecnologica, studi sull’intelligenza artificiale e il mondo della realtà aumentata. Si tratta – sottolinea il Med – della parola ‘metaverso’, un termine ombrello onnicomprensivo utilizzato per riferirsi a realtà virtuali, esperienze immersive e web decentralizzato”.

La partecipazione all’evento è riconosciuta per l’aggiornamento professionale, in quanto il Med è ente accreditato Mim (ministero dell’Istruzione e del merito) per la formazione del personale docente.

Durante la Summer school sarà assegnato il Premio Med “Cesare Scurati” 2023.