Diocesi: Siracusa, convegno biblico dell’Eabs dal 10 luglio a Ortigia

Dal 10 al 13 luglio, Ortigia, centro storico di Siracusa, diventa sede della Annual Conference della Eabs, European Association of Biblical Studies, che quest’anno fa registrare 500 partecipanti per seguire le oltre 200 “unità di programma” previste.

Docenti e ricercatori provenienti da tutta Europa, Israele, Stati Uniti e Brasile per condividere le novità scientifiche nell’ambito degli studi biblici e interdisciplinari. Eabs, European Association of Biblical Studies, è una associazione internazionale non confessionale, che promuove studi di livello accademico sulla Bibbia e sulle tematiche affini. I suoi membri sono studiosi della Bibbia di tutto il mondo. A Siracusa, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio è l’ente ospitante.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si svolgerà venerdì 7 luglio, alle 10, nella Biblioteca Alagoniana (Arcivescovado) con ingresso da via Santa Lucia alla Badia. Interverranno don Dionisio Candido, docente di Esegesi Biblica e Critica Testuale dell’Antico Testamento presso l’ISSR San Metodio e presso la Facoltà di Teologia cattolica dell’Università di Salisburgo (Austria), Danilo Verde, ricercatore di Ebraico biblico presso la Facoltà di Teologia cattolica di Lovanio (Belgio), e Mariangela Maresca, docente di Metodologia dello studio presso l’ISSR San Metodio di Siracusa. La sessione di apertura, in plenaria, è prevista lunedì 10, alle 18, nella chiesa cattedrale. A Siracusa sono state organizzate alcune sessioni speciali che vedranno la partecipazione dei docenti Tova Forti, Kristin De Troyer e Bruno Callegher. Saranno presenti anche editori da tutta Europa per presentare le ultime pubblicazioni in campo biblico. L’Annual Conference di Eabs coinvolgerà quattro edifici di rilievo storico e accademico per la città: la sede dell’ISSR, il Seminario Arcivescovile, il Teatro Comunale e l’Accademia dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico. L’Annual Conference è anche fraternità e incontro: momenti di convivialità, visite guidate, iniziative di musica e teatro con il coinvolgimento dei migliori professionisti locali.