Diocesi: Fidenza, continua il gemellaggio con la Chiesa di Karaganda in Kazakhstan. Il ringraziamento del vescovo Dell’Oro

Continua il gemellaggio tra le diocesi di Fidenza e di Karaganda in Kazakhstan. Nei giorni scorsi il vescovo di Karaganda, mons. Adelio Dell’Oro, ha inviato al diacono Marco Begarani (direttore dell’Ufficio missionario diocesano di Fidenza) una lettera di ringraziamento datata 27 giugno 2023. ‘‘Carissimo Marco, sono sempre meravigliato e sorpreso della fedeltà con cui la diocesi di Fidenza, con a capo il vescovo Ovidio Vezzoli e il sostegno dell’Ufficio missionario, continua a sostenere il gemellaggio con la diocesi di Karaganda in Kazakhstan. Il gemellaggio è in atto, ininterrottamente, da ormai 10 anni: dal 2014 al 2023. Sono veramente molto grato per questo sostegno da parte della vostra diocesi, che è come una madre che pensa al bene di una piccola diocesi (come numero di fedeli) in terra di missione, che posso chiamare vostra ‘figlia’. Sono grato anche della comunione nella preghiera reciproca e, certamente, del grande contributo che ci avete dato in tutto questo tempo: una somma davvero grande. Grazie di cuore anche per il tuo servizio’’, ha scritto mons. Dell’Oro. Il vescovo di Karaganda indica anche come la sua diocesi sarebbe intenzionata a distribuire il frutto della colletta di Quaresima 2023 che è stata fatta nella diocesi di Fidenza: “Per la parrocchia di don Pierluigi a Kuchek 1.500 euro; per le suore di Madre Teresa a Temirtau 1.500 euro; per il Seminario di Karaganda 1.000 euro per Gazeta Credo 1.500 euro; per il Centro educativo adolescenti ‘‘Il faro’’ 1.000 euro; per il sostegno degli 11 sacerdoti locali incardinati nella diocesi di Karaganda 3.500 euro”.