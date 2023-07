Diocesi: Savona, nei giovedì di luglio serate con concerti, mostre e visite guidate nel complesso della cattedrale

(foto diocesi Savona-Noli)

Anche per questa stagione estiva si rinnova a Savona nel mese di luglio, l’appuntamento nelle sere dei giovedì di luglio con le visite ad ingresso libero dalle 21 alle 23 del complesso museale della cattedrale, del chiostro francescano, della cappella Sistina e del bookshop. In contemporanea sono previsti anche alcuni eventi iniziando da quello alla Sistina del 6 luglio alle 21.15, in replica alle 22.15, con il concerto “Parole e note di bellezza” dei Social Music Project. Il 13 luglio, sul sagrato della cattedrale Nostra Signora Assunta, spettacolo di musica pop rock del gruppo Raw Mint, mentre il 20 luglio concerto del complesso bandistico “Antonio Forzano”. Il 27 luglio sarà possibile effettuare una visita guidata agli appartamenti di Pio VII in 2 gruppi, alle 21.15 ed alle 22.15. Durante le serate sarà inoltre possibile guardare nella cappella Sistina gli elaborati del Gruppo famiglie ucraine e dei Cavalieri amici nell’ambito visitare dell’iniziativa “Oltre o scivolo” della Cei. Nei sabati e nelle domeniche di luglio l’apertura del complesso museale seguirà l’orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Per visite infrasettimanali occorre la prenotazione almeno 3 giorni prima telefonando al numero 3270281083 o scrivendo un’e-mail a visitasistina@diocesisavona.it. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web cattedralesavona.it o la pagina Facebook.