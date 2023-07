Nuoto paralimpico: i 24 azzurri impegnati ai Mondiali di Manchester. Pancalli (Cip), “mi aspetto tanto da questo team”

(foto Finp)

Presentati ieri a Roma nel centro sportivo Zero9, i nomi dei 24 azzurri che rappresenteranno l’Italia ai Campionati del mondo di nuoto paralimpico, in programma dal 31 luglio al 6 agosto a Manchester. Portabandiera sarà Stefano Raimondi, l’atleta italiano più medagliato ai Giochi di Tokyo 2020. “Le aspettative per i Mondiali sono alte, perché così ci hanno abituato gli atleti. Li seguiamo da sempre e sappiamo quanto si stanno impegnando. Io ho davanti agli occhi Manchester, ma anche Parigi 2024. Da ex nuotatore mi aspetto tanto da questo team”, ha dichiarato Luca Pancalli, presidente del Cip-Comitato italiano paralimpico, in riferimento ai risultati maturati nelle scorse rassegne iridate, partendo dall’ultima di Città del Messico 2017 (20 ori, 10 argenti, 8 bronzi), passando per Londra 2019 (20 ori, 18 argenti, 12 bronzi e primo posto nel medagliere) e Madeira 2022 (27 ori, 24 argenti, 13 bronzi e primo posto nel medagliere). “Quella che va a Manchester è una squadra matura composta da atleti che hanno già vinto Paralimpiadi e Mondiali. È una Nazionale che ha ancora da dare ma che sa gestire le emozioni e l’ansia da vasca”, le parole di Roberto Valori, presidente Finp-Federazione italiana nuoto paralimpico, alle quali hanno fatto eco quelle del direttore tecnico Riccardo Vernole: “Sarà una competizione con doppia valenza: da una parte la rassegna iridata, dall’altra la possibilità, per coloro che vinceranno ori e argenti, di guadagnare slot per i Giochi di Parigi”.

Di seguito l’elenco dei 24 azzurri che prenderanno parte ai Campionati mondiali: Alberto Amodeo (Polha Varese), Simone Barlaam (G.S. FF.OO./Polha Varese), Luigi Beggiato (G.S. Fiamme Gialle/Circolo sportivo Guardia di Finanza), Francesco Bettella (G.S. FF.OO./Civitas Vitae Sport Education), Federico Bicelli (G.S. Fiamme Azzurre/Polisportiva Bresciana no Frontiere), Francesco Bocciardo (G.S. FF.OO./Nuotatori Genovesi), Vincenzo Boni (G.S. FF.OO./Caravaggio Sporting Village), Manuel Mateo Bortuzzo (G.S.FF.OO.), Antonio Fantin (G.S. FF.OO./SS Lazio nuoto Ssd), Karim Gouda Said Hassan (Circolo Canottieri Aniene), Emmanuele Marigliano (Asd Centro sportivo Portici), Riccardo Menciotti (Circolo Canottieri Aniene), Efrem Morelli (G.S. FF.OO./ Canottieri Baldesio Asd), Federico Morlacchi (G.S. Fiamme Azzurre/Polha Varese), Stefano Raimondi (G.S.FF.OO.), Alessia Berra (Polha Varese), Monica Boggioni (G.S. FF.OO./ Aics Pavia Nuoto), Giulia Ghiretti (G.S. FF.OO./ Asd Ego Nuoto), Carlotta Gilli (G.S. FF.OO./Rari Nantes Torino), Xenia Palazzo (G.S. Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team), Angela Procida (G.S. FF.OO./ Asd Centro sportivo Portici), Alessia Scortechini (Circolo Canottieri Aniene), Arianna Talamona (Polha Varese), Giulia Terzi (G.S. FF.OO./Polha Varese). La delegazione sarà composta da Roberto Valori (capo delegazione), Fabrizio Daffini (segretario generale), Riccardo Vernole (direttore tecnico), Stefano De Luca (medico federale), Valentina Barbera (General manager), Giada Lorusso (Ufficio stampa), Vincenzo Allocco (tecnico federale), Federica Fornasiero (tecnico federale), Matteo Poli (tecnico federale), Enrico Testa (tecnico federale), Massimiliano Tosin (tecnico federale), Micaela Biava (tecnico), Claudia Maselli (fisioterapista), Alberto Busato (massoterapista), Elisabetta Carestia (infermiera).