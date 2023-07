Repubblica Dominicana: rinnovata la presidenza dei vescovi, che saranno guidati da mons. Héctor Rafael Rodríguez (La Vega)

(Foto: Ced)

Durante la 61ª Assemblea plenaria, che si tiene dal 2 al 7 luglio presso la casa arcivescovile María de la Altagracia, è stata eletta la nuova presidenza della Conferenza episcopale dominicana (Ced) per un periodo di tre anni (2023-2026).

Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, vescovo di La Vega, che in precedenza ricopriva la carica di vicepresidente, è stato eletto presidente; mentre Mons. Jesús Castro Marte, vescovo di Nuestra Señora de la Altagracia a Higüey, è stato eletto vicepresidente; mons. Faustino Burgos Brisman, vescovo ausiliare di Santo Domingo, è stato rieletto segretario generale e padre José Joaquín Domínguez Ureña è stato rieletto segretario generale aggiunto dell’istituzione.

All’interno della struttura della Ced è presente il Consiglio permanente, composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario generale e da un vescovo in rappresentanza di ogni provincia ecclesiastica: mons. Andrés Napoleón Romero Cárdenas, vescovo di Barahona, e mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, vescovo di San Francisco de Macorís.