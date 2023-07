Diocesi: Trento, venerdì sera al Vigilianum incontro con Vincenzo Montalcini, testimone della strage di Cutro

Venerdì 7 luglio, alle 20.45, il giornalista calabrese Vincenzo Montalcini porta a Trento la sua testimonianza diretta del naufragio di Steccato di Cutro, nel Crotonese, a seguito del quale il 26 febbraio scorso morirono almeno 80 persone.

Montalcini è direttore di Crotonenews, quotidiano online in prima linea nella denuncia dei ritardi e pure nel servizio ai sopravvissuti ed è stato invitato dal settimanale Vita Trentina e dall’Area Testimonianza e Impegno sociale della diocesi di Trento per raccontare quelle giornate. L’incontro è in programma nell’aula magna del Polo culturale “Vigilianum” (in via Endrici, 14 – possibilità di parcheggio).

Montalcini dialogherà con il direttore di Vita Trentina Diego Andreatta e con Vincenzo Passerini sul tema “Quale umanità? Cutro, Pylos e le altre stragi nel Mediterraneo”, ampliando quindi l’approfondimento anche sulle ultime novità sull’accoglienza dei migranti sulle coste europee. Durante la serata saranno presentati anche un video e le foto di Giuseppe Pipita e Fabrizio Carbone, contenute nel libro scritto da Montalcini “Quale umanità?” edito da Idemedia.