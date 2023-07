Noticum: nella rivista missionaria digitale l’incontro delle Comunità ecclesiali di base in Brasile

È online il numero di luglio-agosto di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, il 15° incontro delle Comunità ecclesiali di base in Brasile, coordinate da un missionario italiano, il fidei donum toscano dom Gabriele Marchesi. Nelle pagine che seguono la rubrica dei laici in missione di Beppe Magri, l’Altro cinema di Stefano Gaiga con la presentazione del film Adam, il comunicato degli Istituti missionari italiani sul naufragio di Pylos in acque greche del 14 giugno scorso, che definiscono “una strage annunciata”. E poi: “Guaritori feriti” è un cammino che la diocesi di Rumbek in Sud Sudan, retta dal giovane vescovo comboniano Christian Carlassare, sta facendo con preti, religiosi e religiose che lavorano in diocesi per gestire le ferite del passato e del presente; il viaggio sul rio Içà in Amazzonia di don Gabriele Burani fidei donum di Reggio Emilia; le notizie che arrivano dal mondo attraverso i missionari; il viaggio del Papa in Mongolia a fine agosto; la nuova convenzione della Cei per i giovani che vanno in missione descritta da don Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio.