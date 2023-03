Vescovi del Triveneto: incontro con i vescovi della Conferenza episcopale della Slovacchia

I vescovi del Triveneto e i vescovi della Conferenza episcopale della Slovacchia si sono riuniti insieme ieri, mercoledì 1° marzo, nel Seminario di Nitra, la diocesi più antica del Paese, risalente all’anno 880, ossia ai tempi dei santi Cirillo e Metodio (i grandi evangelizzatori dei popoli slavi), peraltro di poco preceduti in quelle terre anche da alcuni missionari provenienti dall’allora Patriarcato di Aquileia. Al termine dell’incontro – si legge in una nota – i vescovi di entrambe le Conferenze episcopali hanno partecipato ad una messa solenne nella vicina cattedrale di Sant’Emmerano, celebrata in latino e slovacco. A presiederla è stato il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto, che nell’omelia, commentando la figura del profeta Giona, ha detto tra l’altro: “Dio ha a cuore la conversione degli uomini ma qui il primo a cui Dio chiede la conversione è lo stesso Giona, chiamato ad annunciare la riconciliazione tra Dio e gli uomini e tra gli uomini. Proprio chi è mandato ad altri deve, per primo, convertirsi altrimenti, nella sua persona, rischia di vanificare l’annuncio…Il segno che ci dà Dio è, per eccellenza, la morte e risurrezione di Suo Figlio, il chicco di grano che muore per produrre frutto; un segno che è dato non a misura della nostra situazione e neanche delle nostre piccole domande che sempre chiedono di lasciarsi condurre dal Signore”. Nella mattinata di ieri, i vescovi triveneti avevano visitato inoltre – in uno dei colli sui quali è stata edificata la città di Nitra – il particolare luogo detto Calvario, a fianco della casa dei Missionari del Verbo Divino. Nella giornata di oggi, giovedì 2 marzo, i vescovi del Nordest italiano si sono poi trasferiti a Bratislava per una visita alla cattedrale e al castello della capitale e per partecipare alla Messa solenne, nel duomo di S. Martino, in occasione del 20esimo anniversario dell’erezione dell’ordinariato militare della Repubblica Slovacca. In serata è in programma l’incontro con mons. Nicola Girasoli, nunzio apostolico in Slovacchia. Venerdì 3 marzo è, infine, previsto il rientro in Italia.