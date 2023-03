Diocesi: Venezia, al via il 7 marzo il terzo corso on line sulla formazione liturgica

Al via il 7 marzo il terzo corso “breve” aperto a tutti gli studenti della Scuola diocesana di Musica sacra per la liturgia e a quanti fossero interessati anche al di fuori di essa. Si tratta di una presentazione e un approfondimento della lettera apostolica di Papa Francesco “Desiderio desideravi”. Obiettivo del corso “aiutare a capire che cosa vuol dire l’invito ad una vera formazione liturgica, già auspicata dal Concilio Vacano II (Scn. 14-19)”.

La liturgia come centro della vita cristiana, e il ministero del musicista nella liturgia i temi trattati. I testi di riferimento sono la lettera apostolica di Papa Francesco, “Desiderio desideravi”, e la costituzione conciliare sulla sacra liturgia, “Sacrosanctum Concilium”.

Il corso è articolato in tre lezioni e si svolgerà on-line su piattaforma zoom, il martedì dalle 21 alle 22.30.

Il 7 marzo la lezione sarà tenuta da don Stefano Costantini (direttore dell’Ufficio liturgico di Venezia); il 21 marzo da mons. Vincenzo De Gregorio (direttore del Pontificio Istituto di musica sacra); il 28 marzo da don Morris Pasian (cerimoniere patriarcale, responsabile dell’Ufficio celebrazioni liturgiche del patriarca). È possibile iscriversi ancora entro il 28 febbraio.