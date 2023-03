Diocesi: Acireale, istituzioni a confronto su sviluppo e impresa

Sabato 4 marzo, alle 10, nello splendido scenario del parco botanico Radicepura di Giarre (via Antonio Fogazzaro, 19) si terrà un incontro con Edmondo Tamajo, assessore delle Attività produttive della Regione Siciliana, moderato dal vescovo Antonino Raspanti.

La diocesi di Acireale, in collaborazione con le Fondazioni Città del Fanciullo e Maria Barbagallo, promuove questa conversazione dal tema “Sviluppo e impresa” per favorire il dialogo tra le istituzioni regionali e le attività economiche del territorio, alla presenza del deputato regionale, Nicola D’Agostino, e di enti che sostengono l’imprenditoria. All’evento sono invitati gli operatori della comunicazione e coloro che sono direttamente coinvolti nello sviluppo produttivo del territorio. “In un contesto come quello siciliano – dichiara mons. Raspanti – dove fare impresa non è semplice diventa necessario mettere in atto principi di solidarietà. Fare rete tra le varie realtà economiche e le varie istituzioni può rappresentare una svolta per il nostro territorio”.