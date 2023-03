Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale: Napoli, domani alla sezione San Tommaso la presentazione del libro “Il Gesù della storia, il Cristo dei Vangeli”

Domani, venerdì 3 marzo, a partire dalle ore 11, a Napoli, in viale colli Aminei 2, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim), in occasione della presentazione del libro dello psicologo e saggista Giuseppe Tuppo “Il Gesù della storia, il Cristo dei Vangeli”, pubblicato da Boopen editore, avrà luogo una mattinata di studio dal titolo “Un profilo storico della ricerca su Gesù di Nazaret”.

“L’interesse per la figura di Gesù – commenta mons. Gaetano Di Palma, docente di Sacra Scrittura – ha indotto, soprattutto negli ultimi due secoli, alcuni studiosi ad approfondire i dettagli della sua vicenda storica personale e del contesto storico nel quale è vissuto. Abbiamo avuto, infatti, almeno tre ‘ondate’ di ricerca sulla ‘vita di Gesù’, con le quali la lettura sempre più approfondita dei Vangeli, considerati nell’ambiente in cui sono stati redatti, è stata un impulso per ampliare la conoscenza del giudaismo di quell’epoca e recuperare anche l’immagine di Gesù quale membro del popolo ebraico”.

All’evento, introdotto dal decano della Facoltà, don Francesco Asti, interverranno lo stesso mons. Di Palma, che è anche direttore del seminario di Scienze bibliche della Pftim, e padre Edoardo Scognamiglio, docente di Cristologia. Sarà presente l’autore. “Giuseppe Tuppo – ha commentato il decano Asti – con il suo libro vuole offrire a tanti lettori un profilo di questa ricerca appassionante sul Gesù della storia, parlando dei più importanti studiosi che si sono occupati dell’argomento. Tuppo, con passione e impegno, si è assunto la missione di parlare del suo libro per avere l’occasione di stimolare le persone ad avvicinarsi al Gesù illustrato nei Vangeli”. L’incontro è aperto a tutti e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale sezione San Tommaso.