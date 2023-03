Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domenica in cattedrale incontro “Con Lui sul monte. Ascesi quaresimale, itinerario sinodale”

“Con Lui sul monte. Ascesi quaresimale, itinerario sinodale”. Questo il tema al centro dell’incontro di spiritualità in programma per domenica 5 marzo nella cattedrale di Massa. Si tratta della continuazione del percorso intrapreso lo scorso dicembre rivolto ad educatori, catechisti, animatori, operatori pastorali e responsabili associativi proposto dall’Azione Cattolica in collaborazione con l’Ufficio Evangelizzazione e Catechesi, Caritas diocesana, e Ufficio Pastorale sociale del lavoro. Dalle 12 verranno prese in considerazione alcune tematiche indicate da Papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima 2023 e che don Tommaso Forni, neo assistente generale diocesano di Ac, aiuterà ad approfondire ed attualizzare. “Si tratta – spiega una nota della diocesi – di una opportunità per vivere una bella esperienza di intimità con Gesù e di discernimento personale e comunitario, in cui verificare con maggiore chiarezza ciò che siamo chiamati ad essere e a compiere come cristiani. L’incontro sarà anche un’occasione per offrire concretamente il proprio contributo al cammino sinodale che la nostra Chiesa sta percorrendo, per essere sempre più docili alla Parola che il Signore ci rivolge e attenti all’umanità che vive nel nostro tempo e nella nostra terra apuana”.