Diocesi: Alessandria, da metà marzo i “Martedì di Quaresima” con tre “Testimoni”

Ritorneranno da metà marzo, ad Alessandria, i “Martedì d’Avvento” organizzati come di consueto dalla diocesi, in collaborazione con il Centro di cultura dell’Università Cattolica e il Gruppo Meic di Alessandria.

Anche per questo ciclo saranno tre i “Testimoni” che nelle prossime settimane animeranno le serate di approfondimento culturale. Gli incontri, che si terranno presso l’auditorium San Baudolino, si svolgeranno tutti in presenza con inizio alle 21.

Si inizierà il 14 marzo con l’intervento di Cecilia Crescioli, segretaria generale della Croce Rossa italiana, su “Perché non si deve sparare sulla Croce Rossa”. Il 21 marzo sarà la volta di Rosy Bindi, già ministro e vicepresidente della Camera dei deputati, che parlerà di “Come difendersi dalle tentazioni del potere?”. Chiusura il 28 marzo con Margherita Cassano, presidente aggiunto della Corte di Cassazione, che approfondirà il tema “Giustizia, una malata che può guarire?”. Tutti gli incontri saranno conclusi dall’intervento del vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese.