Persone con disabilità: Cei, l’11 marzo nella sede di Milano dell’Università Cattolica seminario su “disabilità e appartenenza”

(Foto SIR)

Si svolgerà l’11 marzo, nella sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il seminario su “disabilità e appartenenze” dal titolo “La strada e il villaggio crocevia per camminare”. A promuoverlo è il Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Cei.

La giornata sarà aperta, alle 9.30, con la preghiera iniziale, cui seguiranno i saluti di mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di Luigi D’Alonzo, presidente della SiPeS, delegato del Rettore per l’integrazione degli studenti con disabilità e DSA di tutte le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Direttore CeDisMa. Seguiranno gli interventi, nella mattinata, di Moira Sannipoli, docente di Pedagogia dell’Infanzia e Pedagogia Speciale e delle Differenze dell’Università di Perugia, su “Diversità e differenze: ricchezze-risorse per un cammino sinodale, e di Ubaldo Montisci, docente di Metodologia catechetica e Formazione all’Università Pontificia Salesiana (Roma), su “La parrocchia, comunità che accoglie: attese, responsabilità e opportunità”. Alle 12.15 è previsto l’intervento di mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.

Nel pomeriggio, i due “cantieri di Betania”: da una parte quello dedicato ad adolescenti e giovani (con focus su oratorio, sport, gioco, scuola, progetto di vita, turismo e bellezza); dall’altra, ” ComuniCare: dal linguaggio ecclesialese al For All”. E, in questo caso, il laboratorio avrà come focus: cinque sensi; persone disabili gravi-gravissime; iniziazione cristiana; giovani e adulti; liturgia; pluralità di lingue; CAA; comunicazione facilitata; Lis e tattile. Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione obbligatoria, entro e non oltre il 28 febbraio 2023 al seguente link: https://iniziative.chiesacattolica.it/SeminarioMilano11marzo2023