Diocesi: Ac Isernia-Venafro, sabato Marcia interreligiosa per la pace e concerto di beneficenza per le popolazioni più colpite dai conflitti

È in programma per il pomeriggio di sabato 4 marzo, a Isernia, la Marcia interreligiosa per la pace promossa dall’Azione Cattolica diocesana di Isernia-Venafro. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, partirà alle 15.30 da piazza Stazione, da dove si snoderà il “corteo per le vie cittadine, con la partecipazione di altre confessioni religiose, per pregare e riflettere per la pace”. La marcia si concluderà all’auditorium che ospiterà un concerto di beneficenza per le popolazioni del mondo più colpite dai conflitti dei nostri giorni. Interverranno il vescovo Camillo Cibotti e le autorità civili.