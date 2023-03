Shoah: Acli Modena, l’11 marzo cammino sui luoghi della storia dei ragazzi ebrei di Villa Emma

In occasione del Giorno della Memoria 2023, le Acli di Modena hanno organizzato per l’11 e 12 marzo, un Cammino sui luoghi della storia dei ragazzi ebrei di Villa Emma, dialogando con la realtà associativa del paese e visitando siti religiosi e storico-artistici della comunità. Teatro di tutto ciò è Nonantola, un antico borgo medioevale ricco di storia e cultura e protagonista, durante la seconda guerra mondiale, di una pagina di solidarietà della sua popolazione che ha permesso a 73 ragazzi ebrei di salvarsi dalle persecuzioni naziste.

Durante il percorso verrà illustrata la storia dei giovanissimi ebrei arrivati a Nonantola; si parlerà poi della solidarietà offerta dalla popolazione locale per concludere con un riferimento ai progetti futuri della Fondazione Villa Emma. Il racconto continua con una passeggiata tra le strade del paese e dell’immediato circondario, toccando i luoghi nei quali si svolse la vicenda di accoglienza e salvezza dei ragazzi perseguitati. Si farà una sosta a Villa Emma e a Prato Galli, dove sorgerà un sito museale in memoria degli avvenimenti raccontati. Il parroco, don Alberto Zironi, accoglie gli ospiti e racconta la storia millenaria dell’Abbazia, un centro di vita spirituale, artistica e comunitaria. In programma, la visita guidata al Museo benedettino, con l’illustrazione delle opere che compongono la collezione artistica e la visita al Palazzo della Partecipanza agraria (con illustrazione della storia della Partecipanza, della sua organizzazione, del suo Archivio e dell’Acetaia storica).