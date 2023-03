Ucraina: diocesi Como, il 10 marzo un messa per la pace. Card. Cantoni, “dalle offerte raccolte progetti di aiuto alle famiglie ucraine”

Venerdì 10 marzo, alle 13, in cattedrale, a Como, il vescovo card. Oscar Cantoni, presiederà la messa nella quale si invocherà il dono della pace. “Pregheremo in comunione con la Chiesa italiana e tutte le Chiese d’Europa – afferma il cardinale -: le nostre intenzioni saranno per le vittime della guerra in Ucraina, senza dimenticare le decine di conflitti che in tutto il mondo causano povertà e dolore. La Quaresima è tempo di conversione: rinnoviamo la nostra supplica perché intervenga un radicale cambiamento nei cuori e nelle menti, affinché tacciano le armi e si apra la strada del dialogo e della pace. Ognuno di noi può essere parte di questo percorso. Papa Francesco ci invita a essere costruttori di comunione e di fraternità: possiamo diventarlo grazie a uno strumento preziosissimo, quello della preghiera”.

La data del 10 marzo è stata indicata dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee). “Accanto alla preghiera – conclude il card. Cantoni – possiamo trasformare il nostro digiuno in carità concreta”. Le offerte che saranno raccolte venerdì 10 marzo, come frutto del digiuno quaresimale, saranno destinate a progetti di aiuto alle famiglie ucraine. Nel loro messaggio di Quaresima, i vescovi dell’Ucraina si sono impegnati a osservare, con i fedeli, ‘un digiuno rigoroso tutti i mercoledì e i venerdì del tempo quaresimale. Crediamo che il nostro Padre celeste ascolterà la preghiera sincera che offriamo con perseveranza. Il cammino per riportare la pace in Ucraina, e nei nostri cuori, non sarà facile, ma sarà salvifico per tutti noi'”.