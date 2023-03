Ambiente: Commissione Ue, definizione standard europei per l’idrogeno. “Ambizioni per un’economia a zero emissioni di carbonio”

La Commissione europea accoglie con favore la tabella di marcia per i nuovi standard europei per l’idrogeno, pubblicata dalla European Clean Hydrogen Alliance. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. “La definizione di standard europei sostiene le ambizioni dell’Ue di un’economia a zero emissioni di carbonio per il clima e la diffusione dell’idrogeno nel mercato europeo”. La roadmap evidenzia lacune, sfide ed esigenze di standardizzazione identificate dai membri dell’Alleanza. “Queste lacune continuano a rappresentare un ostacolo significativo alla diffusione delle tecnologie, delle applicazioni e degli investimenti nell’idrogeno”. La roadmap copre le esigenze di standardizzazione per l’intera catena del valore dell’idrogeno dalla produzione, distribuzione, trasporto e stoccaggio alle applicazioni finali. La tabella comprende anche delle “raccomandazioni per semplificare e accelerare il processo di definizione degli standard Ue”. La roadmap sarà utilizzata per il lavoro della Commissione e degli organismi di standardizzazione nazionali ed europei. La tabella risponde alle priorità individuate per il 2023 e al rapporto del 2021 dell’Alleanza Ue per l’idrogeno pulito che identificava la mancanza di norme sull’idrogeno uno dei principali ostacoli alla diffusione di nuove soluzioni a idrogeno.