Solidarietà: Fondazione Thouret, il 4 marzo la premiazione del concorso internazionale “Una strada chiamata carità”

10 anni di progetti al fianco dei giovani e delle loro idee innovative, capaci di migliorare il mondo. Compie 10 anni la Fondazione Thouret, organismo che si ispira al carisma e allo slancio missionario delle Suore della Carità, e li festeggerà il prossimo 4 marzo a Roma con un grande evento: la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Una strada chiamata carità”, nato con l’intento di ascoltare e raccogliere la voce di bambini e ragazzi sul tema della carità e della solidarietà, attraverso gli strumenti del disegno e della fotografia. La cerimonia di premiazione dei lavori svolti dagli studenti dei diversi Paesi del mondo si terrà sabato 4 marzo dalle 16 alle 18 nella Casa generalizia delle Suore della Carità, in via di Santa Maria in Cosmedin, 5 (Metro B, fermata Circo Massimo). Il programma delle attività del decennale della Fondazione Thouret è dedicato a loro: ai tanti volontari, agli studenti e agli insegnanti visionari, che si sono assunti l’impegno, giorno dopo giorno, di diffondere piccoli semi per un mondo diverso, un mondo vero, un mondo di carità e di pace. Hanno partecipato al concorso, con lavori nelle diverse sezioni, le scuole di ben 8 Paesi: Argentina, Egitto, Francia, India, Italia, Malta, Libano e Pakistan. I nomi dei vincitori, che saranno resi noti direttamente nel pomeriggio del 4 marzo, sono stati selezionati da una giuria internazionale, presieduta da Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, e composta da Lia Giovanazzi Beltrami, regista e documentarista; Biagio Tamarazzo, fotografo ufficiale dei Servizi Tecnici del Vaticano; Glorianda Cipolla, presidente dell’associazione Art Mont Blanc di Courmayeur; Mónica Rosana Porto, scultrice e ceramista. “A volte pensiamo che la comunicazione sia solo un affare dei grandi – dichiara Paolo Ruffini – e che fra i grandi riguardi una professione soprattutto, quella giornalistica in senso stretto. Il concorso della Fondazione Thouret a 10 anni dalla sua nascita, ci dice che – al contrario – la comunicazione riguarda tutti. Che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, sanno spesso vedere più lontano e comunicare meglio delle generazioni adulte. E ci dice anche della potenza comunicativa dell’arte nel costruire una strada diversa da quelle lastricate di diffidenze e rancori che spesso ci troviamo a percorrere”. Durante la premiazione saranno esposti tutti gli elaborati finalisti. All’evento ci sarà anche musica, danza e tradizioni. Come quelle dei “Bhangra Brothers”, giovani originari del Punjab e il concerto del coro giovanile “With Us” di Roma, diretto dalla Maestra Camilla Di Lorenzo.

Sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube @fondazionethouret.