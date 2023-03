Diocesi: Roma, stasera un nuovo seminario della comunità pastorale “Chiesa in uscita” Borghetto dei giovani per valorizzare i legami familiari tra figli e genitori

Continuano i seminari formativi organizzati dalla comunità pastorale “Chiesa in uscita” Borghetto dei giovani della diocesi di Roma in collaborazione con le parrocchie della Prefettura di Ostia. I seminari – “Dentro il cuore dei ragazzi per educare alla genitorialità” – sono finalizzati ad approfondire non solo il disagio giovanile ma anche le modalità di valorizzazione dei legami familiari tra figli e genitori. Il seminario di stasera, 2 marzo, alle 19 affronterà il tema “Prendersi cura: cura emotiva, cura affettiva, cura familiare”. “Genitori e figli sono coinvolti nella ridefinizione dei modi di essere attraverso un processo co-evolutivo che investe l’intero campo familiare. Gli adolescenti reclamano agli adulti la loro presenza: essere presenti significa concedere loro la libertà di vivere i loro sogni perché non c’è amore più grande di quello che concede la libertà di essere se stessi”, si legge in una nota. Il seminario sarà tenuto da Marco Valeri, docente di Organizzazione aziendale presso l’Università degli studi Niccolò Cusano, che ha raccolto l’invito di don Generoso Simeone e don Cosmo Scardigno, responsabili del “Borghetto giovani”. Il ciclo di seminari è patrocinato dalla diocesi di Roma.