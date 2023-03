Diocesi: Chieti-Vasto, sabato a Torino di Sangro seminario di formazione sugli “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”

“Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari”. Questo il tema del seminario di formazione promosso dall’Ufficio di Pastorale familiare dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto per sabato 4 marzo. Dalle 15, presso l’Oasi naturalistica e di preghiera “Fernando Del Re” a Torino di Sangro, dopo una breve lectio sul brano evangelico di Luca (10,1-9): per approfondire l’“Accompagnamento in stile sponsale”, verrà presentato il documento licenziato nel 2022 dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita prima dei lavori in laboratori.